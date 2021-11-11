Дочь Ирины Гехт пошла работать в «красную зону»

Вице-губернатор рассказал об этом на своей странице в Фэйсбуке

Галина Гехт, студентка 4 курса медицинского вуза, вышла на практику в ковидный госпиталь, об этом корреспонденту информагентства «Первое областное» рассказала ее мама — первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Ранее на своей странице в Фэйсбуке она опубликовала пост гордости за выбор дочери.

«Врачом она мечтала быть с детства. Все мягкие игрушки уже тогда получали и внутривенные, и внутримышечные инъекции. Потом поступление в Первый мед и отличная учеба. И когда дочь сообщила, что выходит на практику в ковидное отделение, первое, что я смогла произнести: „Это очень тяжело“, но это её не остановило», — делится Ирина Гехт.

11 ноября состоялся её первый рабочий день в «красной» ковидной зоне. Ирина Гехт отмечает, что очень гордится дочерью.