Добровольцы из Челябинской области за три месяца помогли семьям 80 мобилизованных

Активисты решают бытовые проблемы жителей сел

С июля 160 южноуральских добровольцев помогли семьям 80 мобилизованных из сел. Неравнодушные активисты прибирались, собирали урожай и кололи дрова. На итоговом мероприятии конкурса добровольческих отрядов «Помог, чем смог» подвели итоги проделанной работы, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

С середины лета в селах Челябинской области работали 16 добровольческих отрядов. На итоговом мероприятии лучшим признали отряд Нагайбакского района. Также пятерых активистов определили победителями в номинации «Лучший доброволец».

«Наш проект был создан с целью помочь добровольцам, а также поощрить их, выявив самых выдающихся. Добрые поступки добровольцев не только помогают людям, но и вдохновляют других. Они становятся примером молодежи, которая готова отдать свое время и энергию, чтобы улучшить жизнь людей», — отметил председатель Челябинского регионального отделения РССМ Владислав Уланов.

Организаторы отметили, что конкурс «Помог, чем смог» стал примером солидарности и поддержки, которые проявляют молодежь на благо общества.

Напомним, ранее в Мариуполе на «Аллее волонтеров» разместили фотографию южноуральского Доктора Жени. Так горожане отблагодарили добровольца за помощь местному населению.