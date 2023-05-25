Добровольцы из Челябинской области получат выплаты на внутридомовое газовое оборудование

Депутаты расширили перечень тех, кому положена субсидия

Южноуральские добровольцы, участвующие в спецоперации, будут получать выплаты на внутридомовое газовое оборудование. Этот закон, разработанный областным Минсоцем, приняло сегодня Заксобрание Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выплата на внутридомовое газовое оборудование в регионе действует с 2021 года. Ее максимальный размер для семей участников спецоперации — 200 тысяч рублей. Новый закон расширил перечень тех, кому предоставляют выплаты.

«Выплата будет предоставляться на условиях, которые уже установлены для других категорий участников специальной военной операции, то есть это фактический размер расходов, но не более 200 тысяч рублей», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Обращаться за получением выплат нужно в управления соцзащиты. Подать заявление на выплату можно до заключения договора на поставку газа.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах семьям сотрудников МЧС, участвующих в спецоперации.