Бойцам батальона из Челябинской области заплатят за боевое слаживание перед спецоперацией

Законопроект о дополнительной мере соцподдержки до 62 000 рублей приняли депутаты ЗСО

В Челябинской области добровольцы, заключившие контракт с Минобороны РФ об участии в специальной военной операции в ДНР, ЛНР и на Украине, получат единовременную выплату в размере до 62 000 рублей за период боевого слаживания. Размер дополнительной меры социальной поддержки будет рассчитан по количеству дней прохождения тактической подготовки — из расчета 2000 рублей в сутки. Соответствующий законопроект в первом и третьем чтениях сегодня, 21 июля, приняли депутаты регионального законодательного собрания.

«Законопроектом устанавливается дополнительная мера социальной поддержки граждан, которые проходят военную службу в батальонах „Южный Урал“ и „Южноуралец“, в виде единовременной выплаты, исходя из суммы 2000 рублей в сутки за весь период боевого слаживания. Этот период начинается со дня заключения контракта с Министерством обороны РФ и завершается в день окончания периода военной подготовки», — рассказала министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина.

Как правило, слаживание длится месяц. После чего батальоны убывают к месту проведения специальной военной операции и получают выплаты по контракту, соответствующие периоду проведения боевых действий.

«Выплаты за прохождение боевого слаживания будет производить министерство социальных отношений Челябинской области. Расчетная стоимость законопроекта составляет 31 миллион 868 тысяч рублей исходя из предположения, что максимальное количество дней боевого подготовки составляет 31», — уточнила Светлана Костина.

Министр общественной безопасности уточнила также, что именные батальоны, подобные «Южному Уралу» и «Южноуральцу», формируются по всей стране. Общая численность подразделений Челябинской области — 514 человек. В регионе в настоящее время завершается формирование одного из них: 79 человек уже организованно убыли в Мулино Нижегородской области военно-транспортной авиацией. Остальной состав направляется туда железнодорожным транспортом.

«Наше сегодняшнее решение о дополнительной выплате окажет поддержку землякам на период прохождения ими военной подготовки», — отметил председатель законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Добавим, что батальоны комплектуются жителями Челябинской области не старше 50 лет, служившими в рядах Вооруженных сил РФ, состоящими на учете в военных комиссариатах по военно-учетной специальности и добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции.