Добровольческие батальоны Челябинской области объявили допнабор на службу по контракту

Мужчинам от 20 до 55 лет предлагают принять участие в спецоперации на Украине

Добровольческие батальоны Челябинской области «Южноуралец» и «Южный Урал» объявили дополнительный набор на военную службу по контракту.

Региональный военный комиссариат набирает мужчин в возрасте от 20 до 55 лет, проходивших службу в вооруженных силах, на службу по контракту для участия в специальной военной операции на территории Украины.

Военнослужащих ждет денежное содержание от 200 тысяч рублей, пакет социальных льгот и гарантий, в том числе единовременные выплаты — две тысячи рублей в сутки за период со дня заключения контракта и по день завершения тактической подготовки (боевого слаживания). Солдат также обеспечивают необходимым обмундированием и экипировкой.

Желающие поступить на службу могут обратиться в военкомат по месту жительства и подать заявление. Там же можно узнать подробности.