/ Маленький Ильнур нуждается в срочном обследовании на редкое генетическое заболевание

У ребенка начались осложнения после обычной пневмонии.

Постоянный кашель и высокая температура мучают 5-летнего Ильнура Аюпова. Мальчик вынужден проводить последние дни лета в больнице и на процедурах, а не с друзьями. Обычные лекарства от пневмонии Ильнуру не помогают, потому что проблема у мальчика серьезнее — врачи подозревают, что воспаление легких переросло в генетическую болезнь муковисцидоз.

Ильнур заболел пневмонией, и мы до сих пор лечим последствия. Сейчас у него бронхоэктаз обнаружили на компьютерной томографии. Два раза в день мы делаем ингаляции со спецраствором. Я не думаю про генетику, потому что в роду все долгожители. Но если подтвердится диагноз, то ему всю жизнь придется сидеть на препаратах. — рассказала сайту «Первый областной» мама мальчика Алсу Аюпова.

Чем на самом деле болен Ильнур, могут сказать только в Москве. Специалисты готовы провести обследование, но стоит оно 7 тысяч рублей. Также семье необходимо оплатить проживание в столице. А если диагноз муковисцидоз подтвердится, то придется отправить на обследование брата-двойняшку Ильнура. Такие расходы в ближайшие полгода многодетная мама позволить себе не может. Врачи при этом говорят, что ждать нельзя.

Помочь 5-летнему Ильнуру могут читатели сайта «Первый областной». Достаточно отправить СМС на номер 7522. В тексте сообщения нужно написать слово «Родная» и через пробел сумму пожертвования. Ее спишут с вашего мобильного счета. Операция доступна с номеров операторов Билайн, МТС, Мегафон, Yota и Теле2. Если попросят подтвердить платеж, сделайте это. Только так деньги поступят на счет.