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/ Медиахолдинг ОТВ просит зрителей помочь Андрею Сапрыкину победить ДЦП

Медиахолдинг ОТВ просит зрителей помочь Андрею Сапрыкину победить ДЦП

Реабилитация стоит 88 тысяч рублей.
сегодня в 17:13
  |  Общество

Андрею Сапрыкину из Магнитогорска 7 лет. Он знает больше ста песен. Как двоюрдный брат мальчик мечтает поступить в музыкальную школу, чтобы стать гармонистом. У маленького Андрея серьёзное заболевание — тяжёлая форма ДЦП. Справится с болезнью мальчику помогает старшая сестра. Их мама пережила тяжёлые роды и после нескольких неудачных операций прикована к инвалидному креслу.

Было тяжело, но я же понимала, что я ему нужна, поэтому приходилось справляться. Сейчас уже легче. У нас замечательные соседи и родственники, которые помогали мне. Так вместе и вырастили этого озорного мальчишку, который скоро уже пойдёт в школу. — говорит сестра мальчика Мария Сапрыкина.

Мария Сапрыкина несколько раз возила брата на консультации в клиники Москвы. Были они в больницах Челябинска и Магнитогорска. Положительные изменения в состоянии здоровья мальчика появились лишь после обращения в один из реабилитационных центров.

После проведения курса массажа, микротоковой терапии, улучшился мышечный тонус. В этих случаях мы стараемся привести к активному движению ребенка. Для нас повороты тела, функция сидения — большая радость и возможность улучшения качества жизни этого ребенка. — сказала сайту «Первый областной» невролог НИИ неврологии и педиатрии Магнитогорска Наталья Токарь.

За 2 года реабилитации маленький Андрей начал самостоятельно переворачиваться. Уверенно сидеть. Ползать по-пластунски. Он уже не боится оставаться один в комнате. Мальчик мечтает научиться плавать и выучить английский.

Я хочу научиться плавать и заниматься английским. — рассказал Андрей Сапрыкин.

Для осуществления мечты Андрею Сапрыкину необходимо несколько восстанавливающих курсов, которые проходят каждые 4 месяца. Ближайший начнётся уже на днях. Каждый курс стоит 88 тысяч рублей. В семье Сапрыкиных — семеро детей, поэтому необходимую сумму им собрать не по силам. Помочь маленькому Андрюше можем мы с вами. Для этого надо отправить смс на номер 3434. В начале сообщения необходимо указать слово «Феникс», через пробел сумму, которая спишется со счёта мобильного телефона.

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