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/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 2-летнему Амиру справиться с последствиями ДЦП

Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 2-летнему Амиру справиться с последствиями ДЦП

Мальчик уже научился стоять и сидеть.
сегодня в 11:59
  |  Общество

В семье Контоговых подрастают два сына — Амир и Саян. Они появились на свет два года назад, были недоношенными, пролежали в отделении реанимации 40 дней. Саян пошел на поправку и сейчас полноценно развивается, но его брат во младенчестве перенес пневмонию. В итоге врачи поставили диагноз: ДЦП. Кроме того, у мальчика порок сердца.

Амир вперед брата начал вставать с опорой, держать голову, а после пневмонии нас откинуло назад. Мы начали обследования, сделали МРТ, отставание стало еще сильнее. Раньше он игрушки перебирал, а теперь все мимо, даже руки мимо рта проносил, если хотел пальчики пососать. Мы боролись, проходили курсы реабилитации, к 8 месяцам Амир начал держать голову, разговаривать. Появилась опора на ручки. После года он ста ползать по-пластунски. В сентябре научили стоять на четвереньках, не падает. Сам не садится, но если на стульчик поместить — какое-то время остается в таком положении. — рассказала сайту «Первый областной» мама ребенка Дина Контогова.

Врачи дают самый благоприятный прогноз: интеллект сохранен, Амир понимает все, что ему говорят, так что поставить его на ноги реально. Для этого нужны курсы реабилитации. Каждый из них стоит больше 100 тысяч рублей. Мама сейчас не работает, следит за малышами, а зарплаты отца не хватает на оплату съемной квартиры, содержание семьи и погашение счета от медицинской организации.

Поэтому Контоговы обращаются к читателям сайта «Первый областной». Чтобы помочь Амиру, достаточно отправить смс на номер 7522. В начале нужно указать слово «Родная» и через пробел — сумму пожертвования. Ее спишут с мобильного счета. Если потребуется подтвердить платеж, это нужно сделать. Только тогда средства поступят.

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