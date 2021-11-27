Добрая, терпеливая и... с чувством юмора: челябинцы назвали главные качества хорошей мамы

Компания «Сбер Страхование жизни» провела опрос накануне Дня матери

Накануне Дня матери дочерняя компания Сбербанка «Сбер Страхование жизни» выяснила, какая мама нужна ребенку. Более половины россиян (67%) заявили, что главное качество хорошей матери — доброта. С этим согласились 56% жителей Челябинска. При этом в список первоочередных материнских обязанностей респонденты включили достойное воспитание и образование, а основой крепкой семьи назвали любовь и счастье.

Большинство челябинцев (56%) уверены, что хорошая мама должна быть доброй. 16% респондентов считают важным для материнства терпение. 15% жителей Челябинска в топ-3 главных качеств хорошей матери включили также чувство юмора.

Главные задачи хорошей матери — дать ребенку достойное воспитание и образование. Об этом заявили 35% и 23% челябинцев соответственно. Каждый четвёртый (25%) считает, что мать должна обеспечить крепкое здоровье, 14 % — окружить любовью и заботой, а 8% — создать возможности для занятия спортом.

58% жителей Челябинска уверены, что в основе крепкой семьи, которая так нужна любому ребенку, — любовь. 33% опрошенных назвали такой опорой счастье. При воспитании в челябинских семьях в первую очередь обращают внимание на эмоциональное состояние ребенка: об этом заявили 49% респондентов. 47% челябинцев следят за дисциплиной, а 37% — за социальным окружением (друзьями, одноклассниками) подрастающего поколения.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Воспитание и образование — вот два главных столпа, на которых, по мнению российских матерей, держится будущее детей. Голос мамы, ее поддержка и забота — все это закладывает основы будущего здоровья и успеха ребенка. Мы понимаем, что материальная поддержка — не менее важная составляющая. В частности, наши исследования показывают, что 48% российских семей считают необходимым копить на образование детей. Сформировать капитал на любые цели можно, например, с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ) от „СберСтрахования жизни“. И чаще всего этим инструментом пользуются именно женщины: на них пришлось 66% всех договоров НСЖ, заключённых с начала года».

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка :

«Челябинки делают ставку на будущее и уже сейчас развивают в своих детях эмоциональный интеллект, который будет важным навыком на рынке труда в будущем. Такую же проницательность жительницы Челябинска демонстрируют и в финансовых вопросах, формируя накопления на оплату образования и спортивных секций. Некоторые из них, например, делают выбор в пользу накопительного страхования жизни. Этот инструмент позволяет копить в комфортном режиме — от 2 тыс. рублей в месяц, а также застраховать ребёнка. В 2021 году жительницы Челябинска оформили в ,3 раза больше полисов НСЖ, чем в прошлом . Средняя сумма накоплений челябинок превысила 500 тыс. рублей».

Исследование проводилось в ноябре 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.