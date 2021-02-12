«Добрая суббота» предстоит учителям Челябинской области

Пожилых педагогов поддержат участники конкурса «Большая перемена»

Новый добровольческий проект «Учителю с любовью» стартует 13 февраля в рамках всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Участники конкурса смогут оказать посильную помощь пожилым учителям — сходить за продуктами или лекарствами, сопроводить на прогулку, провести время вместе.

Новый добровольческий проект станет основой для постоянного взаимодействия детей и молодежи с людьми, посвятившими свою жизнь педагогической профессии.

«В каждой школе есть педагоги, которые уже не преподают предметы, но всегда остаются в памяти своих учеников. Школьники смогут выразить свою благодарность и признательность учителям за труд и заботу», — поясняют организаторы акции.

Связаться с пожилыми педагогами ученикам помогут классные руководители и учителя, чтобы дети могли оказать адресную помощь тем, кто в ней нуждается. Фото и видео оказанной помощи и благодарности педагогам будут публиковаться в социальных сетях и сообществе «Большой перемены» с хэштегами #УчителюСЛюбовью #БольшаяПеремена

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.