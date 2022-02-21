Доблесть и почет — в Челябинске прошла церемония награждения благотворительной премии «Щит и Роза»

Среди победительниц 35 сотрудниц силовых структур

В Челябинске наградили лучших сотрудниц правоохранительных, экстренных и контрольных ведомств региона. Церемония вручения VI Ежегодной региональной общественной благотворительной премии «Щит и Роза — Южный Урал» состоялась сегодня в театре драмы им. Наума Орлова, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Нынешнее мероприятие проводится уже в шестой раз. По традиции оно приурочено к празднованию Международного женского дня. В нем награду получили лучшие представительницы «силового блока» за профессиональные достижения, упорный труд, верность служебному долгу и материнское тепло при воспитании детей, а также за высокие спортивные достижения.

«Это очень важная премия не только для женщин, но и всей отрасли в целом. Я горжусь тем, что шесть лет назад подобное мероприятие впервые прошло на Южном Урале. И только затем его переняли другие регионы. Исторически сложилось так, работа в силовых структурах — это мужская профессия. Но наши женщины работают наравне с мужчинами, не требуя к себе какого-то особого отношения. Этой премией мы их поддерживаем, выделяем и благодарим за их вклад в общее дело», — отметила общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив-2020» Ирина Текслер.

Супруга губернатора наградила победителей в номинации «Высокая гражданственность», в которой премией были награждены медицинские работники, отличившиеся во время оказания помощи людям в период сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

«Многие женщины-медики оказались на передовой в борьбе с пандемией. Они своей работой, преданностью своему долгу спасли не один десяток жизней. Ежедневно они выполняют свою работу, не считая это подвигом для себя. Но в нашем понимании то, что они делают — это подвиг», — добавила Ирина Текслер.

На соискание премии в оргкомитет поступило 154 заявки, из которых открытым голосованием были отобраны 35 победительниц в шести номинациях: «За профессионализм», «За лидерские качества», «За многолетнюю службу Отечеству», «За творчество и научный подход в работе», «За материнское тепло», «За высокие спортивные достижения».

«Вы профессионалы во всем: не только на службе, но в быту, являетесь хранительницами домашнего очага. Вы остаетесь всегда прекрасными, нежными, сильными и очаровательными женщинами. Поздравляю вас с победой, желаю успехов, карьерного роста и удачи во всем», — обратился к победительницам премии начальник ГУ МВД РФ по Челябинской области Михаил Скоков.

Для лауреатов и гостей мероприятия был проведен праздничный концерт, в котором приняли участие региональные и российские танцевальные и вокальные коллективы. Каждая из победительниц премии получила диплом и брендированные статуэтки. Организатором и учредителем премии является Челябинская ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации.