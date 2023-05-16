До +24 градусов потеплеет в Челябинской области

Осадков не ожидается

Сегодня, 16 мая, в Челябинской области будет солнечно и тепло: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют повышение температуры до +24 градусов. Местами возможен порывистый ветер.

В Челябинске утром столбики термометров приблизятся к отметке около +7°C, днем воздух прогреется до +20…+22 градусов Цельсия. Ветер северной четверти 3—8 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не ожидается.

В Челябинской области сегодня синоптики также обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы температура воздуха составит около +7°C, местами ниже. Днем потеплеет до +19…+24 градусов. Ветер северной четверти от 3—8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.