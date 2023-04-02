До +17 градусов потеплеет в Челябинской области

День будет не только теплым, но и солнечным

Сегодня, 2 апреля, в Челябинской области будет тепло и солнечно. Столбики термометров в регионе поднимутся до +17 градусов. Местами ожидается порывистый ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинской области сегодня прогнозируют переменную облачность, без осадков. Утром местами возможны туманы. Воздух прогреется до плюс 12 — 17 градусов, при натекании облачности температура может опуститься до +7 градусов. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Челябинске будет преимущественно солнечно. Температура воздуха днем поднимется до 12 — 14 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.