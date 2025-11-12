До зимних −15 рухнет температура в Челябинской области в ночь на 13 ноября

Сохранится сухая погода

В четверг, 13 ноября, арктическая воздушная масса усилит свое влияние на погоду в Челябинской области. Ночью местами похолодает до −15°C, днем — максимум +3. Осадков не ожидается, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске температура этой ночью упадет до −9°C, днем будет варьироваться от 0 до +2°C. Переменная облачность и умеренный западный ветер.

В Челябинской области в ночь на четверг ожидается от −5 до −10°C, может похолодать до −15°C. Днем по территории региона ожидается либо слабый минус, либо небольшой плюс. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, локально порывы могут достигать 14 метров в секунду.