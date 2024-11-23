До Земли дошла мощнейшая звуковая волна от столкновения пяти галактик

Подобные космические «ЧП» происходят крайне редко

Астрономы из Великобритании зафиксировали мощнейшую ударную звуковую волну, дошедшую до Земли из глубин космоса. Как сообщается в исследовании журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, она была вызвана столкновением пяти галактик.

Космическое «ЧП» произошло в группе галактик под названием Квинтет Стефана, которая находится в 290 миллионах световых лет от нашей планеты. Одна из галактик на скорости 3,2 миллиона километров в час врезалась в четыре других и создала мощнейший удар, который, по словам ученых, похож на удар реактивного истребителя.

Астрофизик из Университета Хартфордшира Марина Арнаудова уточнила, что происшествие, вероятно, запустило процесс звездообразования и дало ученым шанс понять, как формируются галактики, в том числе наш Млечный Путь.