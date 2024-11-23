Астрономы из Великобритании зафиксировали мощнейшую ударную звуковую волну, дошедшую до Земли из глубин космоса. Как сообщается в исследовании журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, она была вызвана столкновением пяти галактик.
Космическое «ЧП» произошло в группе галактик под названием Квинтет Стефана, которая находится в 290 миллионах световых лет от нашей планеты. Одна из галактик на скорости 3,2 миллиона километров в час врезалась в четыре других и создала мощнейший удар, который, по словам ученых, похож на удар реактивного истребителя.
Астрофизик из Университета Хартфордшира Марина Арнаудова уточнила, что происшествие, вероятно, запустило процесс звездообразования и дало ученым шанс понять, как формируются галактики, в том числе наш Млечный Путь.