До прямой линии губернатора Алексея Текслера осталось несколько часов

Глава региона подведет итоги года в прямом эфире 2 декабря в 12:00

Прямая линия с губернатором Алексеем Текслером состоится уже сегодня, 2 декабря. У жителей Челябинской области осталось несколько часов для того, чтобы задать свой вопрос главе региона. Напоминаем, как это сделать, где смотреть прямую линию и как получить ответ на свой вопрос.

Итак, традиционная прямая линия губернатора Алексея Текслера стартует уже сегодня в полдень. С 26 ноября жители региона присылали свои вопросы разными способами. Направить обращение еще не поздно: каждый год прием сообщений завершается по окончании прямой линии. Так, задать свой вопрос можно на сайте спроситекслера.рф, по телефону горячей линии 8 800 500-74-50. Также можно зайти на сайт нашего издания 1obl.ru и нажать на баннер в шапке сайта. Так можно выйти на сайт спроситекслера.рф. В этом году команда губернатора представила новый канал связи (особенно актуально при сбоях мобильного Интернета) — чат-бот MAX.

Напомним, в прошлом году на прямую линию поступило почти 10 500 сообщений. Был побит рекорд всех лет. Сколько вопросов южноуральцы зададут главе региона и как будет проходить прямая линия — остается интригой. Но через несколько часов внимание всех жителей области будет приковано к экранам телевизоров и мониторам.

Итак, рассказываем, где смотреть прямую линию:

на телеканалах ОТВ, «Россия 24», «Урал 24», «31 канал», «Урал1»;

на радиостанциях «Бизнес ФМ Челябинск», «Комсомольская правда Челябинск», «Радио России Южный Урал»;

в группах медиахолдингов «Первый областной», «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», «ГранадаПресс»;

на сайте 1obl.tv и странице канала «Урал 24», на платформе «Смотрим»;

на официальных страницах «ВКонтакте» губернатора, правительства, Законодательного собрания Челябинской области и в паблике ЦУР.

Телеграм-канал «Челябинск. Главное» будет вести текстовую трансляцию мероприятия. Прочитать и увидеть ход прямой линии можно будет и в мессенджере МАХ нашего информагентства.

Кроме того, редакция информагентства будет оперативно освещать прямую линию. Напомним, что даже не попавшие в эфир прямой линии вопросы получат свои ответы. Каждый год Алексей Текслер по исходу мероприятия поручает отработать все обращения через платформу обратной связи. Таким образом, на тысячи обращений к губернатору будут даны ответы адресатам.

В прошлом году прямая линия запомнилась южноуральцам историей юного птицевода Глеба Шудрикова. У Глеба из Кыштыма сгорел птичник, и тогда он обратился к губернатору за поддержкой. Жители поселков Западного и Пригородного просили губернатора помочь с увеличением мощностей для местной системы электроснабжения. Именно год назад Алексей Текслер объявил о присоединении этих поселков к Челябинскому округу. Как изменилась жизнь новых челябинцев за этот год, — читайте в нашем материале.