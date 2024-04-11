До полутысячи челябинцев в год ложатся под нож врача для исправления носовой перегородки

Операция длится всего 30 минут

За год из полутора тысяч пациентов ЛОР-отделения Челябинской областной клинической больницы треть проходит операцию на носовой перегородке. Ее искривление — наиболее частая патология среди заболеваний оториноларингологии. Врачи ЧОКБ рассказали, как проходит операция по исправлению перегородки, и почему не стоит ее бояться.

Смещенная перегородка мешает дышать, заставляет все время пользоваться каплями и усугубляет положение при механических отитах. Кому-то искривленный хрящ даже не позволит поступить на военную специальность. Чаще всего смещение носовой перегородки происходит в результате травм, но бывают и врожденные особенности.

Операция по исправлению перегородки длится всего 30-40 минут, при особо тяжелых случаях — до часа, проводится с применением местной или общей анестезии.

«Отслаивается слизистая, извлекаются хрящ и костный отдел. Последний после исправления устанавливается на свое место уже ровным. Никаких имплантов мы не используем, все из „материала заказчика“ — хрящ и кость пациента исправляются с помощью инструмента и имплантируются обратно на свои места», — рассказал заведующий ЛОР-отделением ЧОКБ, главный оториноларинголог МЗЧО Илья Скирпичников.

Операция проводится с применением специального оборудования, которое дает более точную зону контроля и меньшую травматизацию. А еще способствует быстрому восстановлению. Высокоточный эндоскоп позволяет врачу во время операции видеть все детали размером меньше 1 миллиметра.

«Оценить результат оперативного лечения можно, в среднем, через три недели. Конечно, пациенты отмечают значительное улучшение жизни, в том числе они перестают использовать сосудосуживающие капли», — поделилась врач оториноларинголог ЧОКБ Ирина Кашапова.