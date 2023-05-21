До +26 градусов потеплеет в Челябинской области

Погода будет ветреной

Сегодня, 21 мая, в Челябинской области ожидается теплая и солнечная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров поднимутся до +26 градусов. При этом в регионе сохранится порывистый ветер.

В дневные часы в Челябинской области воздух прогреется до плюс 21 — 26 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня потеплеет до +25 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.