До конца зимы в Челябинскую область еще придут крепкие морозы

Перед ними синоптики обещают продолжительный период тепла

Сегодня, 11 февраля, день в Челябинской области выдался морозный и ветреный. Но это ненадолго, обещают синоптики: к выходным температура в регионе заметно поднимется, а местами даже возможна оттепель. Сохранится ли погода теплой до конца зимы, ведь до весны осталось всего ничего — какие-то две недели? Это журналист ИА «Первое областное» узнала в Челябинском гидрометеоцентре.

«Увы, для февраля характерно, что после волны тепла наступает волна холода. Например, европейская прогностическая модель обещает ночные морозы в третьей декаде месяца», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Екатерина Выходцева.

По словам синоптика, после волны тепла, которая придет в регион в конце этой недели и задержится ориентировочно на пять суток, начнется похолодание. Ночные температуры местами будут опускаться до −25 градусов, днем ожидается около −13.

При этом американская прогностическая модель показывает, что погода будет сохраняться мягкой дольше пяти суток, а ночные морозы по ней пока под вопросом.

В любом случае следует помнить, что февраль — месяц непредсказуемый. Да и движение в атмосфере никогда не прекращается. А значит, с большей долей вероятности морозам все-таки быть.

Что касается весны, то ее синоптики спрогнозировали аномально теплой и сухой.

«Предварительно, мы ожидаем, что март на Южном Урале будет теплее нормы. Но вероятность развития разных событий велика», — добавила Екатерина Выходцева.

Ранее мы пытались предугадать по народным приметам, какой будет весна. И выяснили: ранней и теплой.