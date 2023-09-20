До конца осени в Челябинской области высадят более 2 миллионов саженцев хвойных деревьев

В регионе начали лесовосстановительный сезон

В Челябинской области начался осенний лесовосстановительный сезон. В пресс-службе главного управления лесами региона сообщили, что в районах уже успели высадить более 100 тысяч молодых деревьев.

Лесовосстановлением занимаются на территориях, где когда-то были пожары или массовые вырубки. К посадке уже приступили арендаторы участков в Верхнеуральском, Кунашакском, Чебаркульском и Уфалейском районах. До конца сезона они должны высадить более двух миллионов хвойных деревьев.

Напомним, 17 сентября Алексей Текслер поздравил работников леса с профессиональным праздником. Губернатор отметил их работу по сохранению заповедников, нацпарков и других богатств региона.

В мае в Сосновском районе на месте пожара 2018 года высадили три тысячи саженцев. Это поможет восстановить утраченные экосистемы.