В Челябинской области начался осенний лесовосстановительный сезон. В пресс-службе главного управления лесами региона сообщили, что в районах уже успели высадить более 100 тысяч молодых деревьев.
Лесовосстановлением занимаются на территориях, где когда-то были пожары или массовые вырубки. К посадке уже приступили арендаторы участков в Верхнеуральском, Кунашакском, Чебаркульском и Уфалейском районах. До конца сезона они должны высадить более двух миллионов хвойных деревьев.
Напомним, 17 сентября Алексей Текслер поздравил работников леса с профессиональным праздником. Губернатор отметил их работу по сохранению заповедников, нацпарков и других богатств региона.
В мае в Сосновском районе на месте пожара 2018 года высадили три тысячи саженцев. Это поможет восстановить утраченные экосистемы.