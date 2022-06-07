До конца июня жители Челябинской области могут экономить на поездках в общественном транспорте

При оплате картой «Мир» в смартфоне стоимость каждой поездки снижается на 6 рублей

Многие жители Южного Урала этим летом проведут отпуск и каникулы в родном регионе. Челябинцы — на дачах, в деревнях, детских лагерях и санаториях. Жители агломерации, в свою очередь, будут активно использовать выходные, чтобы погулять по обновленной набережной Челябинска, посетить музеи, кинотеатры и концертные площадки областного центра.

Подобные поездки удобно совершать на общественном транспорте. А теперь еще не только удобно, но и выгодно: до конца июня при оплате проезда картой «Мир», загруженной в смартфон, поездка будет стоить на 6 рублей дешевле (то есть 17 рублей при стоимости проезда 23 рубля).

Акция распространяется на поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах города Челябинска, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты проезда.

«Чтобы получить скидку, необходимо оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью карты „Мир“, загруженной в смартфон на базе Android. Очень важно при этом, чтобы ваш телефон поддерживал NFC-функцию. Акция, доступная жителям Челябинска с 1 марта, пользуется большой популярностью и уже позволила пассажирам общественного транспорта сэкономить более 2 млн рублей», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Чтобы воспользоваться предложением от российской платежной системы, достаточно загрузить карту «Мир» в свой смартфон с помощью одного из мобильных платежных сервисов: MirPay или Samsung Pay.





Для работы с сервисом сначала нужно установить приложение Mir Pay из магазина приложений GooglePlay. Затем запустить приложение и с его помощью отсканировать свою карту «Мир» либо добавить ее вручную.

Активируйте карту, следуя подсказкам на экране, и пользуйтесь! Для оплаты проезда достаточно просто поднести смартфон к POS-терминалу.