До конца года в Курчатовском районе Челябинска восстановят 35 межквартальных проездов

На сегодня дороги отремонтировали в трех дворах

В Челябинске продолжается работа по асфальтированию межквартальных и внутридворовых проездов. На 2024 год ремонт дорог и тротуаров запланирован во всех районах города. Фотографиями с работ в Курчатовском районе поделились в мэрии.

На северо-западе Челябинска отремонтировали дороги возле домов по адресу Салавата Юлаева, 26 и 28, Комсомольский проспект, 69 и 83, Солнечная, 19. Продолжается восстановление поврежденного асфальтового покрытия в районе дома 312 по проспекту Победы.

Всего в Курчатовском районе отремонтируют проезды по нескольким улицам, в том числе таким крупным, как Бейвеля, Чичерина, Молодогвардейцев, 40-летия Победы, Чайковского и Комсомольский проспект.

Напомним, в 2024 году по проекту «Дорожный рывок» в Челябинске обновят рекордное количество дорог и тротуаров, расположенных внутри городских кварталов.