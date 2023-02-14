До конца года в Челябинской области построят 52 фельдшерско-акушерских пункта

Губернатор поделился планами на 2023‑й в области здравоохранения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поделился планами на развитие медицины в регионе на ближайший год. Подробности о будущих капремонтах, стройках и областных программах он опубликовал в своем телеграм-канале.

Темы медицины, по словам главы региона, касается большая часть обращений жителей.

«Этот год ключевой для модернизации всей системы областного здравоохранения. Планы большие, их обязательно надо выполнить. Настраиваю и самих медиков, и строителей на серьезную работу», — написал Алексей Текслер.

До конца года в 16 муниципалитетах планируется построить 52 фельдшерско-акушерских пункта и три врачебные амбулатории. Также завершится проектирование многопрофильной больницы в Магнитогорске. В планах — построить детскую хирургию в Челябинске и районную больницу в Нязепетровске, а также сделать поликлинику в Миасском и больничный комплекс в Карталах.

Капитальные ремонты ждут 90 объектов в 22 муниципалитетах. В списке есть больницы, поликлиники, амбулатории и ФАПы.

Также по всему региону продолжат обновлять медицинское оборудование и транспорт.

«Отдельное внимание кадрам. Нашу медицину пополняет 128 выпускников по программам специалитета и 143 ординатора. Все ребята учились за счет бюджета», — отметил глава региона.

Областные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продолжаются. По ним выплаты получат 120 медиков.

Также региональная власть уделяет внимание развитию высокотехнологичной медпомощи. К примеру, в Челябинске на базе ГКБ № 6 откроют Региональный сосудистый центр. Он станет 11-м в регионе.

В завершение губернатор отметил, что в ближайшее время будет рассказывать в соцсетях об основных планах на 2023 год.

