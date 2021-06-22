До конца года в Челябинской области почти исчезнут очереди на ЭКО

Медики обещают оказать помощь 90 процентам заявившихся женщин

До конца 2021 года 90 процентов женщин, стоящих в очереди на ЭКО по полису ОМС, смогут попробовать зачать ребенка, сообщает Минздрав Челябинской области.

«До конца 2021 года года 90 процентов женщин, нуждающихся в процедуре, смогут ее пройти», — заверили в министерстве.

В прошлом году при помощи экстракорпорального оплодотворения на Южном Урале появились на свет 156 малышей.

С начала 2021 года процедуру ЭКО прошли 836 женщин. Всего в течение 2022—23 года в Челябинской области планируют провести более 1,5 тысячи плановых ЭКО.

Напомним, чтобы попасть в программу по полису ОМС, нужно иметь диагноз «бесплодие».

Первоначально необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Лечащий врач назначит необходимые анализы, проведет обследование и оформит выписку для комиссии по отбору пациентов на ЭКО по ОМС.