Сегодня, 16 сентября, глава города Наталья Котова и начальник спортуправления Максим Клещевников посетили отремонтированную спортивную площадку по адресу улица Каслинская, д. 27 и и оценили качество выполненных работ, сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту.
Все лето на стадионе велась работа по созданию футбольного поля и беговых дорожек. В ходе работ заменили ограждение на спортивной площадке, заасфальтировали беговые дорожки, уложили резиновое и искусственное покрытие футбольного поля, установили модуль для переодевания и видеонаблюдение.
Масштабную работу уже оценили спортсмены микрорайона и воспитанники спортшколы «Академия футбола». Также на площадке проводят бесплатные тренировки инструкторы подведомственной спортуправлению организации «Спортивный город».
«На данный момент за площадкой закреплен инструктор по физической культуре, который 5 дней в неделю проводит по два занятия в день для всех желающих без возрастных ограничений. Основные направления занятий — это футбол и общефизическая подготовка», — рассказал начальник Управления по физической культуре и спорту Максим Клещевников.
Напомним, что до конца года в Челябинске будет отремонтировано еще 24 площадки. Жителям города станет комфортнее заниматься спортом рядом с домом.
Автор: Степан Тимощук
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