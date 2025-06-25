До конца 2025 года в Челябинской области появятся 7 новых модульных ДК

Возведут по одному в разных округах

В Челябинской области до конца года появятся семь новых быстровозводимых домов культуры. Модульные ДК построят в Аргаяшском, Брединском, Варненском, Верхнеуфалейском, Коркинском, Кизильском и Кунашакском округах. Об этом сообщают в Заксобрании Челябинской области.

Напомним, дома культуры по новому образцу начали строить два года назад по поручению губернатора Челябинской области. Они стандартизированы: внутри зал на 100—200 человек, кабинеты для хореографии и творческих кружков, современная аппаратура.

В прошлом году в области отстроили пять модульных ДК: в поселках Шахматово, Бектыш, деревне Боровое, селах Петропавловка и Шумово.