До конца 2025 года в Челябинской области благоустроят 392 территории

На эти цели из бюджета были выделены 2,7 миллиарда рублей

В Челябинской области до конца текущего года появится 392 новых сквера, парка и места для отдыха во всех 43 муниципалитетах. На программу благоустройства и инициативного бюджетирования из бюджета выделено 2,7 миллиарда рублей. Об этом на областном совещании в Магнитогорске заявил Алексей Текслер.

Уже сейчас работы завершили в Нагайбакском и Варненском округах, Усть-Катаве, Снежинске, Локомотивном.

Также главы муниципалитетов начали готовить заявки на конкурс федерального финансирования 2026 года — сегодня в регионе реализуются восемь проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Пять из них, в том числе парк автозаводцев и набережная в Миассе, будут завершены до конца 2025 года. Еще пять южноуральских проектов стали победителями юбилейного конкурса, их реализуют в Аше, Симе, Южноуральске, Трехгорном и Снежинске в течение двух лет.



Также губернатор Алексей Текслер поручил на месте незаконных объектов открывать новые общественные пространства, как, например, Аллею Героев на проспекте Победы, где раньше была нелегальная стоянка.