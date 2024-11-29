До конца 2024 года в Челябинской области подключат к газу более 20 поселков

В трех населенных пунктах работы уже завершены

Благодаря региональной программе газификации до конца 2024 года голубое топливо должно появиться еще в 23 населенных пунктах Челябинской области. В трех поселках работы уже завершены, сообщает пресс-служба компании «Газпром газораспределение Челябинск».

Уже с газом поселок Базарский в Агаповском районе, Выдрино в Уйском и Харино — в Красноармейском районе. В ближайшее время им будут обеспечены жители поселков Зуевка, Заозерного, Константиновка в Копейске; Харьковский и село Новоянгелька в Агаповском районе; деревни Малая Ультракова и Абдырова — в Аргаяшском, поселок Новоамурский в Брединском районе. Недолго осталось ждать газификации обитателям поселков Браиловского, Зингейского, Кацбахского, Заря и Урал в Кизильском районе; деревни Султаново — в Кунашакском, поселка Большеникольское — в Октябрьском, деревень Бухарино и Шимановка — в Сосновском районе. Также до конца декабря голубое топливо придет в поселок Осиповка Троицкого района, село Вандышевка Уйского и поселок Клубовка Чесменского района.

«Наша задача — продолжать работу динамичными темпами, чтобы больше населенных пунктов было газифицировано», — такую задачу ставит глава региона Алексей Текслер.

Кроме того, в Челябинской области активно реализуется программа догазификации, запущенная в России в сентябре 2021 года. С тех пор «Газпром газораспределение Челябинск» и «Челябинскгоргаз» получили свыше 65 тысяч заявок от южноуральцев, в чьих поселках уже есть газопровод и нужно подвести газ к участку.

«В компании заключили почти 48 тысяч договоров, газ уже запущен в 21 тысячу 520 домовладений — это примерно каждый третий дом из заявленных. Для участников специальной военной операции работы по газификации ведутся вне очереди. На данный момент к газу подключено уже 203 домовладения, еще на 280 объектах завершены строительно-монтажные работы, собственникам осталось подготовить инфраструктуру внутри участка», — пояснили в компании.

С марта 2023 года программа догазификации распространяется и на социальные учреждения. В Челябинской области уже завершены работы в больницах и школах, первыми подавших заявку на бесплатное подключение к газу. В ближайшее время список пополнят еще четыре школы и 30 больниц и поликлиник.

Также в области начали подключать к газу домовладения, расположенные в СНТ. Из 346 поступивших заявок 93 переведены в договоры, к 18 участкам уже подвели газовые трубы.

В рамках догазификации «Газпром газораспределение Челябинск» в 2024 году завершила строительство двух газораспределительных сетей, протяженностью более 10 километров каждая, в Верхнеуральске и в селе Злоказово Кусинского района. Еще 51 километр газовых сетей построен в Аше, 15 километров — в Усть-Катаве.

Программа социальной догазификации помогает бесплатно для потребителей провести газ до границ земельных участков. Но жителям еще нужно купить и установить необходимое оборудование: котлы и газовые плиты. С 2021 года по решению губернатора Алексея Текслера в регионе ввели выплату на приобретение внутридомового газового оборудования.

По данным регионального Минсоцотношений, помощь от государства на эти цели могут получить 26 льготных категорий граждан, в том числе пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, малообеспеченные семьи с детьми, ветераны и инвалиды боевых действий, семьи участников СВО и др. В 2023 году максимальный размер единовременной выплаты на газификацию увеличен для отдельных категорий граждан с 100 до 150 тысяч рублей. Участникам спецоперации и их семьям доступна выплата до 200 тысяч рублей.

Ежегодно отмечается рост числа семей, которые получают выплаты. Всего с 2021 года помощью от государства воспользовалась 10 тысяч 271 южноуральская семья, в том числе за четыре месяца 2021 года — 370 семей, в 2022 году — 1566, в 2023-м — 3992. За неполные 11 месяцев 2024 года 4793 южноуральские семьи воспользовались льготами на общую сумму 710 миллионов рублей.

«Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты по месту жительства. Важно, что подавать заявление на выплату на приобретение внутридомового газового оборудования необходимо до заключения договора на поставку газа», — уточнили в министерстве соцотношений.

Уровень газификации в регионе сегодня составляет 77,7%, и это выше среднего по стране, однако губернатор ставит задачу продолжать активную работу в этом направлении.

«Благодаря ежегодному финансированию только в 2023 году было построено более 800 километров газовых труб, из них около 400 километров — в рамках догазификации. Наша задача — продолжать работу динамичными темпами, чтобы больше населенных пунктов было газифицировано», — отмечал ранее Алексей Текслер.

По его словам, в 2024 году муниципалитетам направлено более 900 миллионов рублей на строительство газопроводов и газовых сетей, в том числе на проектно-изыскательские работы.