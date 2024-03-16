До +9 градусов потеплеет в Челябинской области 17 марта

Сильный ветер стихнет

В воскресенье, 17 марта, в Челябинской области ожидается солнечная и теплая погода: синоптики обещают повышение температуры почти до +10 градусов! При этом местами сохранится небольшой минус даже в дневные часы. Сильного ветра синоптики областного Гидрометцентра не обещают.

В Челябинске предстоящей ночью может похолодать до −5 градусов. Днем температура поднимется до +9 градусов. Солнечно. Ветер преимущественно западный до 2,5 метра в секунду.

В горах и низинах Челябинской области предстоящей ночью температура опустится до −18 градусов, в дневные часы там будет около −1 градуса. На остальной территории ночью −6...−11 градусов, днем — от +4 до +9 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду.