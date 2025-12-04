До −9 градусов остынет воздух в ночь на 5 декабря в Челябинской области

Днем — около нуля

В пятницу, 5 декабря, погода в Челябинской области существенно не изменится: будет пасмурно, местами пройдет слабый снег. Температура воздуха ожидается около 0°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этой ночью похолодает до −3…−5°C, днем — от −1 до +1°C. Вероятен слабый снег. Утром будет скользко. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 4—9 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от −1 до −6°C, местами температура может опуститься до −9°C. В горах небольшой снег и слабые метели. Днем будет от −3 до +2°C. Облачно с прояснениями, в горных районах осадки сохранятся. Местами гололедица. Ветер преимущественно западный, от 4 до 9 метров в секунду.