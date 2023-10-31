До +8 градусов потеплеет в Челябинской области

Из-за ночных минусовых температур местами сохранится гололед

В среду, 1 ноября, в Челябинской области ожидается потепление до +8 градусов. В целом в регионе будет облачно, местами пройдет мокрый снег с дождем. В отдельных районах сохранится гололед, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью возможен небольшой снег. Столбики термометров покажут минус 2—4 градуса. Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха поднимется до +2 градусов. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске будет пасмурно, без осадков. Днем воздух прогреется до +5 градусов. Ветер юго-западный до четырех метров в секунду.

В Сатке утром и днем возможен небольшой снег, который во второй половине дня сменится дождем. Будет около +2 градусов. Ветер слабый юго-западного направления.

В Южноуральске утром пройдет легкий снег, днем осадков не ожидается. Максимальная температура составит +2 градуса.

В целом в Челябинской области в ночные часы будет от −4 до +1 градуса, в дневные — от −1 до +4 градусов. В южных районах потеплеет до +8 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег с дождем. В отдельных районах гололед. Утром туманы. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.