До +8 градусов потеплеет в Челябинской области 30 марта

Осадков не ожидается

Сегодня, 30 марта, в Челябинской области обещают потепление до +8 градусов. Где-то градусники покажут около нуля градусов. Погода сохранится ветреной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы градусники в Челябинске покажут около −6°C, днем температура установится в пределах от +3 до +7°C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный до пяти метров в секунду.

В Магнитогорске также будет облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров приблизятся к +3...+8 градусам Цельсия. Ветер западного направления до четырех метров в секунду.

Отсутствием осадков порадует погода и жителей Миасса. Отметка на градуснике достигнет +4...+7 градусов. Ветер преимущественно западный 5,5 метра в секунду.

В Златоусте потеплеет до +2...+5 градусов. День выдастся без осадков. Ветер западного направления до шести метров в секунду.

В Аше температура воздуха составит от +1 до +6°C. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный до 5,3 метра в секунду.

В целом в ночные часы в регионе будет от −6 до −11°C, в низинах — до −14°C. Днем синоптики обещают повышение до +3...+8 градусов, в низинах — до 0°C. Переменная облачность, без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.