До −8 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 30 марта

На дорогах будет гололед

В четверг, 30 марта, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная погода. День будет ветреным. Днем в некоторых районах области температура поднимется до +9 градусов, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на 30 марта похолодает до минус 5—7 градусов, днем температура воздуха поднимется до плюс 5—7 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточного направления от 7 до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске в четверг ожидается ясная погода. Днем столбики термометров покажут от 0 до +4 градусов. Ветер восточного направления до 7,2 метра в секунду.

В Златоусте в дневные часы синоптики обещают до +3°C. День также будет солнечным и ветреным.

В Аше будет теплее — до +8°C. Ясно, без осадков. Ветер восточный до 7,5 метра в секунду.

В целом в регионе в ночные часы похолодает до минус 3—8 градусов. Днем столбики термометров покажут плюс 4—9 градусов. Утром на дорогах возможен гололед. Ветер восточного направления до 12 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.