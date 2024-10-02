До −8 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 3 октября

Днем будет максимум +17 градусов

В четверг, 3 октября, в Челябинской области сохранится ясная погода со слабым ветром. Ночью может похолодать до −8°C, днем температура поднимется выше +10°C. Где-то воздух прогреется до +17°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этой ночью столбики термометров в Челябинске опустятся до −2°C. Днем отметка на градуснике поднимется до +13…+15°C. Малооблачно. Ветер южной четверти, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области в горах и низинах предстоящей ночью температура упадет до −8°C, на остальной территории установится в пределах от −5 до 0°C. Дневной прогрев составит от +12 до +17°C. Малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду, на юге региона с порывами до 10 метров в секунду.