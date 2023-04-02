До -8 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 3 апреля

В дневные часы столбики термометров значительно поднимутся

В ночь на понедельник, 3 апреля, температура воздуха в Челябинской области опустится до минусовых значений. Днем в регионе существенно потеплеет. Погода будет солнечной, без осадков, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в регионе похолодает до −5 градусов, в низинах температура воздуха опустится до минус −8 градусов. Днем синоптики обещают потепление до плюс 13 — 18 градусов, в низинах будет прохладнее — до +9 градусов. Малооблачно, без осадков. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Челябинске прогнозируют солнечную погоду и тихий ветер. В ночные часы столбики термометров покажут до −3 градусов, днем температура поднимется до +15 градусов.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», теплая погода простоит в Челябинской области до середины недели. К пятнице в регион вернется похолодание — ожидается понижение температуры до +3 градусов в дневные часы. За более подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.