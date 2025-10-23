До −8 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 24 октября

Пройдет дождь с мокрым снегом

Проходящий неподалеку от Челябинской области циклон продолжит влиять на погоду в регионе в пятницу, 24 октября, и принесет осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер вновь ослабнет, а суточные значительные перепады температур сохранятся, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на пятницу температура может снизиться до −1 градуса. Днем — до +10. Облачно с прояснениями, осадки обойдут город стороной. Ветер юго-западный, 2—7 метров в секунду.

В горах и низинах региона предстоящей ночью похолодает до −8 градусов, на остальной территории — от −3 до +2. Днем синоптики обещают 6—11 градусов тепла. Местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. В горах возможны ночные и утренние туманы. Ветер слабый, юго-западного направления.