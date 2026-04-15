До −7 рухнет температура в Челябинской области в ночь на 16 апреля

На погоду в регионе продолжит влиять арктический антициклон

В четверг, 16 апреля, в Челябинской области ночью ожидаются заморозки, а днем сохранится прохладная погода. Ветер стихнет, а небо в большинстве округов будет безоблачным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этой ночью похолодает до −4°C, днем температура поднимется до +9...+11°C. Преимущественно ясно. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от −2 до −7°C, днем потеплеет до +8...+13°C. Осадков не будет. Ветер сохранится северным, но будет слабым. Лишь местами возможны порывы до 13 метров в секунду.