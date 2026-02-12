До −7 может прогреться воздух днем 12 февраля в Челябинской области

С потеплением в регион вернется облачная погода

Сегодня, 12 февраля, на большей части территории Челябинской области температура поднимется до −10°C и выше. День выдастся преимущественно пасмурным и ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске — без осадков и −10°C. Ветер юго-западный, около 5 метров в секунду.

В Аше градусники покажут около −9°C. Облачно с прояснениями.

В Бредах будет холоднее: столбики термометров зафиксируются на −16°C. Хмуро.

В Сатке — облачно и комфортные −7°C.

В Южноуральске, Карталах и Троицке температура установится в пределах от −10 до −14°C. Пасмурно.

В Нязепетровске и Верхнем Уфалее сегодня облачно и −9°C. Ветрено.

Жителям Кыштыма и Карабаша синоптики обещают −6°C. Над головой — хмуро.

В Пласте тоже без солнца. Ожидается около −10°C.

В целом градусники в регионе покажут от −7 до −15°C. Местами возможны слабые метели. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.