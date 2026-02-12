Сегодня, 12 февраля, на большей части территории Челябинской области температура поднимется до −10°C и выше. День выдастся преимущественно пасмурным и ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске — без осадков и −10°C. Ветер юго-западный, около 5 метров в секунду.
В Аше градусники покажут около −9°C. Облачно с прояснениями.
В Бредах будет холоднее: столбики термометров зафиксируются на −16°C. Хмуро.
В Сатке — облачно и комфортные −7°C.
В Южноуральске, Карталах и Троицке температура установится в пределах от −10 до −14°C. Пасмурно.
В Нязепетровске и Верхнем Уфалее сегодня облачно и −9°C. Ветрено.
Жителям Кыштыма и Карабаша синоптики обещают −6°C. Над головой — хмуро.
В Пласте тоже без солнца. Ожидается около −10°C.
В целом градусники в регионе покажут от −7 до −15°C. Местами возможны слабые метели. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.