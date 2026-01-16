До −7 градусов потеплеет в Челябинской области после сильных морозов

Ночью местами сохранится аномально холодная погода

В предстоящие выходные, 17 и 18 января, в Челябинской области днем крепкие морозы отступят. С уходом арктического антициклона в регион вернутся осадки, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«В субботу гребень сибирского антициклона сохранит свое влияние на южноуральскую погоду, но эпицентр холода уйдет на юг. Далее ему на смену придет более теплая и влажная воздушная масса: в воскресенье в большинстве районов морозы отступят, в регион придут снегопады»,— уточнили в ЦГМС.

В Челябинске предстоящей ночью градусники покажут минус 25—27°C, днем столбики термометров достигнут минус 11—13°C. Переменная облачность, без осадков. В воскресенье пойдет снег, а дневной прогрев составит −10°C. Слабый ветер сохранится.

В регионе в ночь на 17 января температура установится от −20 до −28°C, на юге — от −31 до −36°C. Днем на крайнем западе будет около −7°C, в северных районах — минус 10—15°C, в южных — минус 16—21°C. Переменная облачность, осадков не предвидится.

В воскресенье в Челябинской области обещают снег и температуру от −7 до −12°C. Ветер западный, около 2—7 метров в секунду.