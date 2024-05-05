До −7 градусов похолодает в ночь на 6 мая в Челябинской области

Днем может потеплеть до +14 градусов

В понедельник, 6 мая, в Челябинской области прогнозируют ночные заморозки до −7 градусов. Днем воздух существенно прогреется, но день будет ветреным. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в Челябинске возможны заморозки до −2°C, днем воздух прогреется до +11…+13 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 19 метров в секунду.

В Магнитогорске показания термометров приблизятся к +12°C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западного направления до 11 метров в секунду.

Жителям Миасса прогнозируют пасмурную погоду, ближе к вечеру небо прояснится. Температура воздуха достигнет +11°C. Ветер южный до 9 метров в секунду.

В Златоусте потеплеет до +9°C. Пасмурно, осадков быть не должно. Ветер южного направления до 6 метров в секунду.

В Озерске день также выдастся без осадков. Отметка на градуснике приблизится к +10°C. Ветер южный до 9 метров в секунду.

В Аше новая неделя начнется с дождей: осадки пойдут с утра и не прекратятся до ночи. Столбики термометров установятся в пределах от +7 до +8°C. Ветер преимущественно юго-западного направления до 10 метров в секунду.

В целом ночная температура в регионе составит от −4 до +1°C, на севере и северо-востоке области показания термометров опустятся до −7°C. Днем отметка на градуснике поднимется до +9…+14 градусов, в горах синоптики обещают до +4…+9 градусов. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южного направления до 6—11 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 20 метров в секунду.