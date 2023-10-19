До −7 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 20 октября

Местами пройдет мокрый снег

В пятницу, 20 октября, в Челябинской области пройдет мокрый снег с дождем. Ночью похолодает до −7 градусов, днем температура поднимется максимум до +9 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от −1 до +1 градуса. Днем синоптики обещают слабые осадки и повышение температуры до +6…+8 градусов. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Магнитогорске в ночь на пятницу температура опустится до −4 градусов, днем поднимется до +7 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный до 4,5 метра в секунду.

В Сатке днем будет около +6 градусов и пройдет небольшой снег. Ветер слабый, до 2,5 метра в секунду, западного направления.

В Южноуральске в пятницу ожидается преимущественно солнечная погода. Воздух прогреется до +8 градусов. Ветер также слабый западного направления.

В целом в Челябинской области в ночные часы будет от −4 до +1 градуса, в низинах похолодает до −7 градусов. Днем температура поднимется до +4…+9 градусов. Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.