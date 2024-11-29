До −7 градусов похолодает в Челябинской области днем 29 ноября

Синоптики обещают туман и изморозь

Сегодня, 29 ноября, в ряде городов и районов Челябинской области будет солнечно, но температура может опуститься ниже −5°C. В других городах ожидается чуть ниже нуля, при этом синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют облачную погоду. Рассказываем подробнее.

В Челябинске ожидается около −4°C. День пройдет без осадков. Локально на дорогах гололед. Ветер неустойчивый, до шести метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске также составит около −4°C. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру облаков станет больше. Ветер южный, слабый.

В Миассе погода аналогичная.

Градусники в Сатке могут показать до −1°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня пасмурно. Ветер юго-восточного направления, слабый.

Солнечная погода установится в Троицке. В городе ожидается около −6°C. Ветер северо-западный, до двух метров в секунду.

Показания термометров в Пласте достигнут −3°C. Ясная погода сменится пасмурной ближе к вечеру. Без осадков. Ветер северного направления, слабый.

В целом температура воздуха в регионе будет варьироваться от −2 до −7°C. Малооблачно, день пройдет без погодных сюрпризов. В отдельных районах синоптики прогнозируют туман и гололедно-изморозевые явления. Ветер неустойчивый, до шести метров в секунду.