До −7 градусов похолодает в Челябинской области 11 ноября

Снег местами сохранится

Сегодня, 11 ноября, день в Челябинской области выдастся холодный и ветреный. Снег местами сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается около 4°С со знаком минус. Облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

Пасмурным день выдастся в Магнитогорске. В городе похолодает до −5°С. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

В Миассе под копирку. Ветер до 6 метров в секунду.

В Златоусте показания термометров достигнут −7°С. Слабый снег должен закончиться ближе к вечеру. Ветер северо-западного направления, около 5 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Трехгорном приблизится к −6°С. В течение дня снег будет варьироваться от слабого до умеренного. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

В целом температура в регионе составит от −2 до −7°С. Облачно с прояснениями, в отдельных районах метели и небольшой снег. В горных районах ожидается умеренный снег. Синоптики предупреждают о гололеде, местами сильном. Ветер западного направления, до 10 метров в секунду, локально с порывами до 14 метров в секунду.