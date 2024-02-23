До −7 градусов может потеплеть в Челябинской области 23 февраля

Погода сохранится солнечной

Сегодня, 23 февраля, в горных районах Челябинской области температура может подняться до −7 градусов. В низинах будет значительно холоднее. В Челябинске синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют около −10 градусов. Рассказываем подробнее.

Столбики термометров в регионе в утренние часы покажут около −27°C, в отдельных районах ниже. Днем отметка на градуснике установится в пределах от −7 до −12°C, в низинах будет около −17°C. Ветер преимущественно западного направления 2—7 метров в секунду, порывы могут достигать 10 метров в секунду. Осадков не предвидится. На дорогах местами гололед.

Утро в Челябинске также выдастся морозным: синоптики обещают около −25°C. Днем температура воздуха составит около −8…−10 градусов Цельсия. Ветер западной четверти 2—7 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не ожидается.