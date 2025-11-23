До -6 похолодает в Челябинской области в ночь на 24 ноября

Осадки прекратятся

В Челябинской области на смену теплой и дождливой погоде в понедельник, 24 ноября, придет сухая и прохладная. Ночью подморозит, в регионе вновь ожидается гололед. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночные часы пройдет дождь, переходящий в снег. Температура опустится до −4 градусов. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся максимум до +2. Ветер северный с переходом на южный, 4—9 метров в секунду. Утром местами гололедица.

По области предстоящей ночью похолодает до −1...−6 градусов, лишь на юге сохранится небольшой плюс. Осадки пройдут почти на всей территории региона. Днем — от 0 до +5 градусов. Дождей быть не должно. Утром гололедица. Ветер в течение дня также сменит направление с северного на южное и будет умеренным.