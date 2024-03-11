До +6 градусов потеплеет в Челябинске на этой неделе

Теплую весеннюю погоду прогнозируют к концу недели

В Челябинскую область постепенно приходит настоящая весна. Ближе к выходным синоптики прогнозируют повышение температуры до +6 градусов. Однако перед потеплением в регионе ожидаются несколько холодных дней, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные погодные сервисы.

«В уральских регионах рабочая неделя стартует довольно холодной погодой: показания термометров не превысят −3...−8°С. Местами будет сыпать небольшой снег. В последующие дни облака станут рассеиваться и солнце сможет прогреть воздух»,— рассказали синоптики центра «Фобос».

В первой половине недели через регион пройдет наиболее холодная воздушная масса. В отдельных районах температура в дневные часы составит почти −10 градусов. Во второй половине недели антициклон начнет смещаться на север Казахстана, и на территорию Челябинской области начнет поступать теплый воздух с юго-западного направления.

В Челябинске до четверга столбики термометров будут показывать около −5 градусов. В понедельник и вторник возможен слабый снег, в среду осадков не будет. В четверг температура поднимется до −1 градуса, а затем перейдет в плюс. В выходные ожидается повышение до +5...+6 градусов. Будет преимущественно пасмурно.





В горах Челябинской области эта неделя будет снежной. В первой половине недели до −7 градусов, с пятницы погода будет плюсовой.

На остальной территории региона погода будет преимущественно как в Челябинске.

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