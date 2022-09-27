До −6 градусов похолодает в Челябинской области

Днем в регионе воздух прогреется, но незначительно

В среду, 28 сентября, непогода в Челябинской области стихнет. При этом в регионе по-прежнему будет холодно: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают минусовые температуры ночью и до +6°C днем.

Предстоящей ночью в регионе ожидаются заморозки от −1 до −6°C, днем воздух прогреется до плюс 1—6 градусов Цельсия. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы будет от −2 до −4°C, днем столбики термометров покажут от +2 до +4°C. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду.