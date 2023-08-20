До +6 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 21 августа

Днем местами температура поднимется до +30 градусов

В понедельник, 21 августа, в Челябинской области будет пасмурно, местами пройдут дожди с грозами. День будет ветреным. Температура воздуха в дневные часы будет варьироваться в пределах от +18 до +30 градусов в зависимости от района, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в горных районах региона и низинах похолодает до +6 градусов, в целом в области ожидается плюс 10 — 15 градусов. Днем температура воздуха поднимется до плюс 21 — 26 градусов, на юге вновь обещают 30-градусную жару, а в низинах сохранится прохладная погода до +18 градусов. Облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы. Также возможен град. Утром в отдельных районах туманы. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы будет плюс 13 — 15 градусов, днем температура поднимется до плюс 21 — 23 градусов. Облачно с прояснением, слабый дождь. Ветер северо-западного направления 5 — 10 метров в секунду.