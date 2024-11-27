До +6 градусов может потеплеть в Челябинской области 27 ноября

Но лишь в горных районах

Сегодня, 27 ноября, погода в Челябинской области ожидается солнечной и безветренной. Температура воздуха пока без изменений: местами будет ниже −5°С, в других районах — выше +5°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет от −2 до 0°С. Утром локально туман и изморозь. День выдастся малооблачным. Ветер неустойчивый, слабый.

До 4°С со знаком минус ожидается в Магнитогорске. Ясно. Ветер северного направления, слабый.

Не побалует плюсом температура и в Миассе: воздух остынет до −2°С. Ясно. Ветер северо-западный, до двух метров в секунду.

Холоднее всего погода ожидается в Троицке: градусники покажут около −6°С. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, слабый.

А в Златоусте показания термометров достигнут +1°С. Солнце на протяжении всего дня. Ветер восточного направления, слабый.

В целом температура в регионе составит от −2 до +3°С, в низинах опустится до −7°С. Жителям горных районов погода подарит тепло до 6°С. Малооблачно, осадков синоптики не обещают. В утренние часы местами туман, гололед и изморозь. Ветер неустойчивый, слабый.