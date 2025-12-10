До −5 прогреется воздух в Челябинской области после кратковременного похолодания

Обойдется без снега

Сегодня, 10 декабря, мороз в Челябинской области смягчится: где-то будет около −10°C, а где-то воздух прогреется до −5. Ветрено, но без осадков, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидается около −9°C. Переменная облачность и южный ветер до 6 метров в секунду.

В Магнитогорске день выдастся пасмурным. Температура поднимется до −14°C. Ветер южного направления, 4 метра в секунду.

В Миассе тоже будет облачно. Градусники покажут −10°C. Ветер слабый, но с порывами.

В Златоусте — до 7°C со знаком минус и хмуро.

В Сатке, Усть-Катаве и Трехгорном ожидается около −5°C. Преимущественно пасмурно. Ветер южного направления, до 2 метров в секунду.

В Верхнеуральске на порядок ниже — около −15°C. Облачно.

На юге региона сегодня сохранится прохладная погода: синоптики обещают около −12…−14°C. Обойдется без снега.

В целом температура в регионе будет варьироваться в пределах от −5 до −14°C. Переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер преимущественно южный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.